Will Poulter rezygnuje z roli w serialu ''Lord of the Rings''

Serialowa adaptacja "Władcy Pierścieni" od Amazona napotkała pierwszy poważny problem. Will Poulter niestety nie wystąpi w wyczekiwanej serialowej superprodukcji fantasy.

Will Poulter, którego w tym roku mogliśmy oglądać w kapitalnym horrorze Midsommar. W biały dzień, miał być jedną z gwiazd wyczekiwanego serialu Lord of the Rings. Niestety utalentowany aktor został zmuszony do rezygnacji z występu w produkcji, która powstanie dla platformy Amazon Prime Video. Powodem takiego stanu rzeczy jest napięty grafik aktora.

Źródła, od których pochodzi ta informacja dodają również, że umowa pomiędzy Amazonem na Willem Poulterem nie została nigdy podpisana i tak naprawdę formalnie nie był on jeszcze członkiem obsady serialu.

Na ten moment można bezpiecznie założyć, że reszta ogłoszonych nazwisk aktorów nadal jest w obsadzie Lord of the Rings. Na ekranie pojawią się Joseph Mawle, Maxim Baldry i Markella Kavenagh. Dodatkowo wiadomo, że pierwsze dwa odcinki serii wyreżyseruje J.A. Bayona. Następnie czeka nas kilkumiesięczna przerwa, która ma posłużyć scenarzystom, który będą mieli zadanie ocenić co wymaga poprawy oraz nakreślić fabułę drugiego sezonu.

Premiera pierwszego sezonu ma mieć miejsce w 2021 roku.