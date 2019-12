Rozśpiewany i roztańczony zwiastun musicalu ''In the Heights''

Warner Bros. Pictures zaprezentował pierwszy pełny zwiastun musicalu In the Heights, w którym palce maczał sam Lin-Manuel Miranda, czyli człowiek odpowiedzialny za broadwayowski musical "Hamilton". Serdecznie zachęcamy do oglądania i oceniania zapowiedzi tego intrygująco zapowiadającego się filmu.

W obsadzie aktorskiej znalazło się miejsce oczywiście dla samego Lina-Manuela Mirandy. Oprócz niego na ekranie pojawią się jeszcze Corey Hawkins, Anthony Ramos, Melissa Barrera oraz Leslie Grace.

Scenariusz do filmu powstał na podstawie innego broadwayowskiego musicalu, do którego muzykę oraz słowa napisał Lin-Manuel Miranda_ – "In the Heights". Fabuła koncentruje się na różnych postaciach mieszkających w sąsiedztwie Washington Heights, na północnym krańcu Manhattanu. W centrum uwagi są właściciel małej winiarni Usnavi, który opiekuje się starzejącą kubańską damą z sąsiedztwa, młoda piękność pracująca w sąsiedzkim salonie piękności, która marzy o wygranej na loterii i ucieczce do swojej rodzimej Republiki Dominikańskiej. Tymczasem do dzielnicy wraca przyjaciółka Usnaviego z dzieciństwa – śliczna Nina.

Premiera filmu w amerykańskich kinach będzie miała miejsce 26 czerwca 2020 roku.

