Twórca ''The End of the F***ing World'' zajmie się rebootem ''Power Rangers''

Niczym bumerang powraca temat realizacji kolejnego filmu należącego do uniwersum "Power Rangers". Wytwórnia Paramount Pictures znalazła już nawet człowieka, który miałby się zająć stworzeniem nowego widowiska bazującego na popularnej marce.

Paramount Pictures i Hasbro są na wczesnym etapie planowania kolejnego filmu z serii "Power Rangers". Według portalu The Hollywood Reporter widowisko miałoby zostać wyreżyserowane przez Jonathana Entwistle'a, który miał okazję pracować przy serialu The End of the Fing World. Patrick Burleigh natomiast zająłby się przygotowaniem scenariusza. Co prawda, jeśli spojrzymy na jego CV, to nie wzbudza ono jakiegoś zachwytu – na razie jest to tylko familijna produkcja Piotruś Królik 2: Na gigancie, która będzie miała premierę w przyszłym roku – jednak jest to młody scenarzysta, któremu trzeba dać szansę.

Film miałby być mocnym rebootem serii i nie byłby kontynuacją superprodukcji z 2017 roku, która okazała się klapą pod wieloma względami. Oczywiście najważniejszą kwestią są zarobki filmu, a te niestety były fatalne. Przy budżecie 100 mln dolarów produkcja zarobiła raptem 142 mln.

Szczegóły fabuły są na razie owiane tajemnicą, jednak mówi się o podróżach w czasie i przeniesieniu głównych bohaterów do lat dziewięćdziesiątych, gdzie będą musieli znaleźć sposób powrotu do teraźniejszości. Dodatkowo poznamy wówczas złoczyńcę oraz sposób w jaki nastolatkowie zdobyli swoje moce.