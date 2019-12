Universal Pictures opublikowało nową, oficjalną zapowiedź komedii Emma będącej adaptacją słynnej powieści Jane Austen o tym samym tytule. Zerknijcie poniżej i koniecznie dajcie znać jak podoba Wam się zwiastun tejże produkcji.

W tytułowej roli występuje Anya Taylor-Joy, którą kojarzyć możecie z filmu Split czy Czarownica: Bajka ludowa z Nowej Anglii. Oprócz niej w aktorskiej obsadzie znaleźli się także Bill Nighy, Mia Goth, Miranda Hart, Amber Anderson, Rupert Graves, Gemma Whelan oraz Tanya Reynolds. Reżyseruje Autumn de Wilde na podstawie scenariusza Eleanor Catton.

Powieść Austen zaliczana jest do komedii obyczajowej. Jej główną bohaterką jest młoda, urocza, pełna życia i wigoru, ale i jednocześnie zadufana w sobie kobieta – Emma Woodhouse żyjąca w Anglii w Epoce Regencji. Chodź sama nie zamierza wyjść za mąż próbuje swoich sił jako swatka. Jednak jak to bywa w manipulacji uczuciami, szybko dochodzi do zabawnych omyłek, a całość wydarzeń to gra pozorów i iluzji, jakich dostarcza zbyt wielka pewność siebie.

Na poniższym zwiastunie widzimy jak tytułowa bohaterka wciągnięta zostaje w miłosny trójkąt, co z pewnością doprowadzi do wielu niezręcznych, jak i zabawnych sytuacji.

Premiera filmu Emma już 21 lutego 2020 roku.