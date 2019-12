Twórca "Faworyty" i "Lobstera", Yorgos Lanthimos stanie za kamerą filmowej ekranizacji gotyckiego westernu pt. "The Hawkline Monster".

Film będzie ekranizacją powieści Richarda Brautigana, która w Polsce została wydana pod tytułem "Potwór profesora Hawkline’a". Została ona opublikowana w 1974 roku i opowiada historię dwóch rewolwerowców wynajętych przez 15-latkę o imieniu Magic Child do zabicia potwora, który mieszka w lodowych jaskiniach pod piwnicą pewnego domostwa, należącego do młodej kobiety Miss Hawkline.

Scenariusz do filmu przewijał się przez Hollywood od wielu lat. W latach 80. pierwszą próbę ekranizacji "The Hawkline Monster" podjął Hal Ashby. W jego wersji rewolwerowcami mieli zostać Jack Nicholson i Dustin Hoffman, a potem Jeff i Beau Bridges. Niestety śmierć reżysera uniemożliwiła realizacji filmu. Jakiś czas później w produkcję zaangażował się Tim Burton, a w jego wersji rewolwerowcami mieli zostać Clint Eastwood i Jack Nicholson. Zgubił się on jednak na szlaku swojego przedsięwzięcia i finalnie nic z niego nie wyszło.

Produkcją filmu zajmie się Roy Lee, jeden z producentów horroru "To", Andrew Trapani i Steven Schneider, który ostatnio pracował nad "Glass" i "Smętarz dla zwierzaków". Lanthimos będzie także produkować film wspólnie z Edem Guiney i Andrew Lowe z Element Pictures.

Data premiery filmu nie jest obecnie znana!