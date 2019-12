Już 27 grudnia na ekrany polskich kin trafi najnowsze dzieło Romana Polańskiego pt. Oficer i szpieg. Film, który we Francji okazał się jednym z najbardziej kasowych tytułów tego roku (ponad 1,3 mln widzów w 4 tygodnie wyświetlania), jest jednocześnie jedną z najdroższych produkcji roku 2019 – budżet opiewał na ponad 25 milionów euro. Oficer i szpieg imponuje również gwiazdorską obsadą; główne role w filmie odgrywa dwóch najpopularniejszych francuskich aktorów: Jean Dujardin (jako podpułkownik Georges Picquart) i Louis Garrel (kapitan Alfred Dreyfus).

Jean Dujardin – Bond i Clooney nad Sekwaną

Do historii kina przeszedł dzięki zdobyciu Oscara w 2012 roku za pierwszoplanową rolę męską w filmie Artysta. Dujardin stał się tym samym pierwszym Francuzem, który otrzymał statuetkę Akademii Filmowej, co wywindowało go do statusu supergwiazdy.

Dorastał w rodzinie robotniczej, a aktorstwem zainteresował się odbywając obowiązkową służbę wojskową. Zapisał się do konserwatorium tańca, muzyki i sztuk dramatycznych oraz na kursy aktorskie, równolegle dorabiał jako ślusarz i rzemieślnik. Początkowo występował w barach i kabaretach, aż w 1999 roku otrzymał angaż w serialu Chłopak i dziewczyna („Un gars, une fille", jego polskim odpowiednikiem był serial „Kasia i Tomek") u boku późniejszej żony, Alexandry Lamy. Rola Jeana Loulou stała się dla niego trampoliną do sławy. Status ten przypieczętowała rola „francuskiego Bonda" w komedii szpiegowskiej OSS 117 – Kair, gniazdo szpiegów. Film stał się nie tylko hitem boxoffice’u, ale również przyniósł mu nominację do Cezarów.

W 2011 roku dostał propozycję wcielenia się w aktora filmów niemych, który nagle musi nauczyć się funkcjonować w świecie kinematografii dźwiękowej. Czarno-biały obraz w reżyserii Michela Hazanaviciusa, który oddaje hołd hollywoodzkiemu kinu lat 1920-1930, okazał się niespodziewanym przebojem kinowym. Artysta zdobył 26 nagród i 37 nominacji, w tym 14 dla Jeana Dujardina, który otrzymał m.in. nagrodę w Cannes za najlepszą rolę męską, a także Złotego Globa (jako drugi Francuz po Gérardzie Depardieu) i Oscara (do tej pory dostawały go tylko Francuzki, np. Juliette Binoche) dla najlepszego aktora.

Niemy film otworzył mu drzwi do międzynarodowej kariery – w 2013 roku zagrał u Martina Scorsese u boku Leonardo Di Caprio w Wilku z Wall Street. W Hollywood zaprzyjaźnił się z Georgem Clooney'em (do którego jest nieustannie porównywany we Francji), a ten zaproponował mu rolę w reżyserowanym przez siebie filmie Obrońcy skarbów w doborowej obsadzie. Francuz przyznaje jednak, że woli skupiać się na rodzimych produkcjach i daleko mu do blichtru Los Angeles. Chyba nie przez przypadek moje nazwisko „Dujardin" brzmi: „z ogrodu" – śmieje się aktor.

Rola podpułkownika Picquarta w filmie Romana Polańskiego przyniosła mu nominacje do nagród Lumières oraz Europejskich Nagród Filmowych. Aktor przyznaje, że praca z Romanem Polańskim była jego marzeniem i jednocześnie ogromnym wyzwaniem. Na planie był jak szaman, z zaciekawieniem słuchałem jego pełnych pasji wskazówek. To było niesamowite doświadczenie, a Oficer i szpieg to istotnie wielki film – mówił na konferencji prasowej weneckiego festiwalu.

Louis Garrel – współczesna twarz Nowej Fali

Kino ma we krwi – Garrel jest synem aktorki Brigitte Sy oraz kontynuatora poetyki Nowej Fali, reżysera Philippe'a Garrela. Jego siostra, Esther Garrel, również jest aktorką (wystąpiła m.in. w filmie Tamte dni, tamte noce). Louis Garrel ukończył szkołę dramatyczną w Narodowym Konserwatorium (Conservatoire National d’Art Dramatique) w Paryżu. Debiutował na wielkim ekranie jako sześciolatek w reżyserowanym przez swojego ojca dramacie Zapasowe pocałunki. Młody Louis był zresztą zafascynowany kinem od najmłodszych lat. W wywiadzie dla Interview Magazine przyznał, że obejrzał za młodu wszystkie filmy Jean-Luc Godarda.

Aktor o urodzie cherubina nie zdecydował się jednak wykorzystywać swojego fizis do komercyjnych projektów. Przełomem w karierze była dla niego rola Theo, zafascynowanego komunizmem studenta w Marzycielach Bernardo Bertolucciego. Sensualny dramat przyniósł mu nie tylko uznanie krytyków, ale również uwielbienie młodych intelektualistek na całym świecie. Garrel nigdy nie uciekał od kontrowersyjnych tematów – chwilę po „Marzycielach" wystąpił w filmie Moja matka u boku Isabelle Huppert. Dzieło Christophera Honoré eksplorowało temat erotycznej miłości pomiędzy synem a matką. W 2005 roku wystąpił w dramacie swojego ojca pt. Zwyczajni kochankowie. Za rolę studenta, który ma już dość skostniałych norm obyczajowych i wojny w Wietnamie, otrzymał nagrodę Cezara dla najlepszego aktora młodego pokolenia.

W 2017 roku spełnił swoje marzenie i wcielił się w swojego ulubionego reżysera Jean-Luc Godarda w filmie Michela Hazanaviciusa Ja, Godard. Garrel wielokrotnie musiał bronić sposobu w jaki sportretował legendarnego twórcę. Francuzi go uwielbiają, więc ciężko im się pogodzić z faktem, że był człowiekiem z krwi i kości – wspominał w wywiadzie. Mimo kontrowersji film zdobył 9 nominacji do nagród filmowych.

W 2019 roku wystąpił u boku Dujardina w roli kapitana Dreyfusa w filmie Romana Polańskiego Oficer i szpieg. W 2020 roku widownia zobaczy go w głośnym tytule Grety Gerwig pt. Małe kobietki.

Oficer i szpieg w kinach od 27 grudnia.