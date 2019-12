Polityka Patryka Vegi to jeden z najgłośniejszych kinowych tytułów tego roku. Przed ekranami zgromadził niemal 2 miliony widzów, stając się jednym z najchętniej oglądanych filmów roku. 21 i 22 grudnia widzowie CANAL+ będą mogli zobaczyć rozszerzoną, serialową wersję. Dzień wcześniej, 20 grudnia o godzinie 20:00 reżyser serialu odpowie na pytania widzów w ramach live chatu – Patryk Vega. Ask Me Anything będzie transmitowane na facebookowym profilu CANAL+ Polska.

fot. materiały prasowe

W serialu bezkompromisowy polski reżyser bierze na warsztat rodzimą scenę polityczną. Co robią i jak zachowują się najważniejsi ludzie w kraju, kiedy gasną światła kamer i spadają maski? Jak władza i dostęp do publicznych pieniędzy wpływa na osoby piastujące najwyższe urzędy i pełniące obowiązki wobec Narodu? „Polityka” odpowiada na te pytania. To opowieść o przedstawicielach wszystkich frakcji i ugrupowań politycznych w Polsce, o rządzących i opozycji, o świeckich liderach i politykach w sutannach.

Od dawna miałem przekonanie, że polityka jest jedynym światem brudniejszym od showbiznesu – każdy, kto wchodzi w ten świat przynajmniej na kilka lat, nieuchronnie zostaje socjopatą, bo w tym fachu trudno pozostać normalnym, kiedy codziennie okłamuje się ludzi.

mówi Patryk Vega

Najnowsze dzieło Vegi było utrzymywane na etapie produkcji w całkowitej tajemnicy. Pierwsze pogłoski o realizacji wywołały niemały poruszenie pośród postaci z pierwszych stron gazet, których zachowania i wypowiedzi stanowiły kanwę dla szkicu bohaterów. Twórca zaznacza, że 80% dialogów w produkcji to przeniesione niemal w 1:1 rozmowy i monologi polskiej klasy politycznej.

Na potrzeby serialu nakręciliśmy wiele scen, które nie znalazły się w filmie, niektóre wątki zostały znacznie rozbudowane. Zawsze mam poczucie, że format kinowy nakłada na mnie swego rodzaju kaganiec, natomiast serial daje znacznie szersze możliwości wypowiadania się.

zaznacza reżyser

Serial Polityka zostanie wyemitowany na antenie CANAL+ w dniach 21-22 grudnia o godz. 21:00.