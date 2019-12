fot. Michał Hara / materiały prasowe

31 grudnia 1999 roku, 22-letni Sebastian wchodzi z bronią do ogólnopolskiej telewizji, bierze dwoje zakładników i barykaduje się w jednym ze studiów. Ma tylko jedno żądanie – chce wejść na żywo zaraz po głównym serwisie informacyjnym. Historia zamachu terrorystycznego zamknięta w jedności miejsca, czasu i akcji konfrontuje widza z pytaniem: co Sebastian chce przekazać i co doprowadziło go do tak ekstremalnego kroku?

Scenariusz Prime Time zdobył honorowe wyróżnienie w konkursie SCRIPT PRO 2019 i był rozwijany w ramach programu Torino Film Lab Extended – Creative Production 2019. Za projektem stoi duet Jakub Piątek (reżyser) oraz Jakub Razowski (producent). W 2019 roku ich krótkometrażowy film Users miał swoją międzynarodową̨ premierę na Slamdance Film Festival. Prime Time będzie trzecim filmem, który powstanie w wyniku współpracy Piątka i Razowskiego.

Z ramienia Watchout Studio producentem nadzorującym będzie Krzysztof Terej, współproducent Bogów, producent Sztuki Kochania oraz Ukrytej gry. Film otrzymał dofinansowanie Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Zdjęcia planowane są na lato 2020, a premiera na wiosnę 2021 roku.