Cezary Pazura z kamerą wśród "Psów". Zobaczcie ekskluzywny materiał zza kulis powstawania filmu Psy 3. W imię zasad.

fot. Bartosz Mrozowski

Cezary Pazura to nie tylko znany aktor, standuper i reżyser, ale także jeden z najpopularniejszych polskich youtuberów. Kanał, na którym twórca dzieli się z internautami wspomnieniami z pracy nad poszczególnymi produkcjami, komentuje aktualne wydarzenia czy wyjaśnia zawiłości swojego zawodu ma ponad 650 tysięcy subskrypcji, a jego filmy osiągają nawet po kilka milionów odsłon. Tym razem "Wujek Czarek" postanowił zabrać swoich obserwatorów… do pracy, a mianowicie na plan filmu Psy 3. W imię zasad, w którym powraca do ikonicznej roli Waldemara Morawca. W ekskluzywnym materiale zza kulis jednej z największych produkcji przyszłego roku aktor zdradza tajemnice produkcji filmowej i rozmawia z kolegami obsady: Sebastianem Fabijańskim, Tomaszem Schuchardtem, Erykiem Lubosem i Bogusławem Lindą. Materiał już na kanale Cezarego Pazury!

Po 25 latach odsiadki Franz Maurer (Bogusław Linda) wychodzi z więzienia i wkracza w nową Polskę, w której nic nie jest takie, jak zapamiętał. Kto i co czeka na człowieka, który przez ostatnie ćwierć wieku… nie robił nic? Jak odnajdzie się w świecie, w którym dawne zasady i lojalność przestały obowiązywać? Tego dowiemy się, gdy los ponownie połączy Franza i "Nowego" (Cezary Pazura). Ich spotkanie zmieni wszystko.

Najnowsza część kultowej serii w kinach już 17 stycznia!