7 lutego na ekrany kin trafi najgorętsza premiera nadchodzącego roku, jak zapowiadają twórcy – 365 dni, ekranizacja bestsellera Blanki Lipińskiej pod tym samym tytułem. W związku z ogromnym zainteresowaniem widzów pierwszym polskim filmem erotycznym w poniedziałek, 23 grudnia w sieciach kin Cinema 3D, Helios i Multikino rusza przedsprzedaż biletów na seanse!

O 365 dni pisze się, że to produkcja, jakiej w polskim kinie jeszcze nie było. To nie kolejna komedia romantyczna, ale opowieść o pożądaniu i pragnieniach. Massimo Torricelli, młody i przystojny szef sycylijskiej rodziny mafijnej po zamachu, w którym ginie jego ojciec jest zmuszony przejąć rządy. Laura Biel jest dyrektorem sprzedaży w luksusowym hotelu. Odnosi sukcesy zawodowe, ale w życiu prywatnym brakuje jej namiętności. Podejmuje ostatnią próbę ratowania związku. Razem z partnerem i przyjaciółmi leci na Sycylię. Laura nie spodziewa się, że na jej drodze stanie Massimo – najniebezpieczniejszy mężczyzna na wyspie, który porwie ją, uwięzi i da 365 dni na… pokochanie go.

W filmie 365 dni, oprócz duetu aktorskiego roku – Anny-Marii Siekluckiej oraz Michele Morrone – zagrali m.in.: Magdalena Lamparska, wcielająca się w Olgę, najlepszą przyjaciółkę głównej bohaterki, Natasza Urbańska, Grażyna Szapołowska, Tomasz Stockinger, Bronisław Wrocławski, Mateusz Łasowski oraz Otar Saralidze.

Film wyreżyserowała Barbara Białowąs, a autorem zdjęć jest Bartek Cierlica. Za produkcję odpowiedzialni są Ewa Lewandowska i Tomasz Mandes – EKIPA, producenci hitu kinowego Underdog. Koprodukcja TVN S.A., NEXT FILM, FUTURE SPACE. Dystrybucja NEXT FILM.

Barbara Białowąs dla wielu została zapamiętana nie tylko z nieudanego debiutu, a przede wszystkim z próby udowodnienia krytykowi, że źle ocenił jej film – ciężko racjonalnie podejść do tej konfrontacji (wydającej się z początku może odważną, ale jednak kompletnie chybioną), gdyż reżyserka dosyć jednoznacznie próbowała wytłumaczyć coś i przekazać, czego nie potrafiła w Big Love. A to jest główna wypowiedź reżysera – film, a nie to co autor o nim opowie później. Dla nas była to wręcz kuriozalna sytuacja i prawdopodobnie nie byłoby takiej niepewności albo braku oczekiwań wobec nowego dzieła reżyserki, gdyby nie publiczna frustracja autorki. Wobec debiutów stosuje się czasami taryfę ulgową, ale wobec reżyserki, która publicznie wysyła informacje, że nie radzi sobie z krytyką kompletnie, personalnie atakując swojego rozmówcę i wartościując czyja praca jest cenniejsza, już mniej. Jesteście sceptyczni wobec nowego projektu, ironicznie, czy może na poważnie nie możecie się doczekać? Polskie 50 twarzy Greya nadchodzi?