W tej krainie kłopoty chodzą… pandami. Misiek i Chiński Skarb – przygoda w (więcej niż) pięciu smakach. Rozbawi was w kinach już 20 grudnia!

Kiedy władca bieguna znajdzie się po drugiej stronie globu – dosłownie wszystko stanie na głowie! Misiek i Chiński Skarb – kontynuacja przygód sympatycznego króla koła podbiegunowego, którego poprzednie perypetie zobaczyło w kinach ponad 600 000 polskich widzów – na ekranach od 20 grudnia.

Po licznych przygodach w Nowym Jorku, ulubiony Misiek całego świata myślał, że może nareszcie odsapnąć. Nic bardziej mylnego – nowa przygoda czai się tuż za rogiem! I to dosłownie, bowiem w lodowych górach rozbija się tajemniczy samolot. Okazuje się, że na jego pokładzie znajduje się naukowiec, który wyruszył w podróż by odnaleźć, wcześniej niż jego niecny konkurent – Dexter, pewien magiczny przedmiot. To starożytna figurka, która jest kluczem do owianego legendą skarbca pełnego złota i drogocennych przedmiotów. Niestety Dexterowi udaje się ukraść statuetkę. Ze zrabowanym skarbem udaje się na Daleki Wschód, aby w dżungli odnaleźć pradawną komnatę, którą można otworzyć tylko raz na sto lat. Na prośbę naukowca, odważny Misiek rusza śladami złoczyńcy. Z pomocą przychodzą mu niezawodne lemingi, które na samą myśl o przygodzie szaleją ze szczęścia. To będzie pościg pełen niezwykłych wyzwań: powietrzne akrobacje na wysokości przyprawiającej o zawroty głowy, slalom motorówką na wartkiej rzece i niezwykle niebezpieczny bieg między wymyślnymi pułapkami w samym środku dżungli. Polarnemu Miśkowi zrobi się naprawdę gorąco!