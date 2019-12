Imigracyjny serial od Apple TV+ ''Little America'' na pierwszym zwiastunie!

Apple TV+ wypuściło pierwszą zapowiedź swojego nowego serialu Little America, który skupi się na tematyce imigracyjnej.

fot. Apple TV+

Serial w ośmiu półgodzinnych odcinkach opowie nam ciekawe historie amerykańskich imigrantów. Nie będą one jednak fikcyjne. Fabuła produkcji opiera się na prawdziwych opowieściach publikowanych na łamach magazynu Epic. Każdy z odcinków przedstawi nam zupełnie nową historię. Poznamy 12-latka, który zmuszony został do samodzielnego prowadzenia hotelu w Utah, bowiem jego rodzice deportowani zostali do Indii, nigeryjskiego studenta, który został kowbojem czy dziewczynkę z Ugandy sprzedającą ciasteczka własnej roboty z koszyka na głowie.

Autorem scenariusza jest Lee Eisenberg, a twórcami produkcji są Kumail Nanjiani i Emily V. Gordon. Swoje dzieło opisują jako mały, zbiorowy portret amerykańskich imigrantów, a tym samym portret samej Ameryki, bowiem kraj ten w głównej mierze opiera się na ludności przybyłej. Zobaczymy zabawne, inspirujące, czasami tragiczne i nieoczekiwanie zmienne życie ludzi, którzy przybyli do Ameryki w poszukiwaniu lepszego jutra. Ich historie okazuje się, że są bardziej aktualne niż kiedykolwiek.

W obsadzie serialu znaleźli się m.in. Zachary Quinto, Haaz Sleiman, Mélanie Laurent, Shaun Toub, Conphidance oraz Sherlilyn Fenn.

Premiera serialu Little America już 17 stycznia 2020 roku.