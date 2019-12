Elijah Wood w zwiastunie horroru ''Come to Daddy''

Elijah Wood, gwiazda trylogii Władca Pierścieni tym razem w horrorze komediowym. W sieci pojawił się właśnie pierwszy zwiastun filmu Come to Daddy od Saban Films, który ukaże nam kulisy dość niefortunnego rodzinnego zjazdu.

Autorem scenariusza jest Toby Harvard, który pracował na pomyśle Anta Timpsona. Ten ostatni odpowiada także za reżyserię horroru. W obsadzie oprócz Wooda znajdują się także Stephen McHattie, Garfield Wilson, Martin Donovan, Michael Smiley i Simon Chin.

Gdy wychowywany przez matkę Norval Greenwood dociera do położonego nad morzem domu swojego dawno niewidzianego ojca, szybko orientuje się, że jabłko czasami może spaść naprawdę daleko od jabłoni. Podczas gdy on jest rozchwianym emocjonalnie hipsterem po trzydziestce, który uwielbia rozmawiać o swoich emocjach i jest bardzo przywiązany do pozłacanego iPhone’a, jego ojciec uosabia typ podstarzałego, twardego i nietolerującego słabości amerykańskiego samotnika. Norval wie, że coś jest nie na miejscu, ale nie do końca potrafi zrozumieć, dlaczego spotkanie po latach nie przebiega według jego oczekiwań.

Poniżej pierwszy plakat promujący produkcję.

Premiera filmu Come to Daddy już 7 lutego 2020 roku. W ten dzień produkcja trafi do wybranych kin i będzie dostępna także w serwisach VOD. Do tej pory film miał swoje premiery na licznych festiwalach, gdzie został bardzo dobrze przyjęty.