Prawa do filmów ''LEGO'' trafiają w ręce wytwórni Universal Pictures

Warner Bros. Entertainment nie zamierza kontynuować prac nad filmami animowanymi osadzonymi w uniwersum LEGO. Po wygaśnięciu praw do popularnej marki trafią one w ręce innej hollywoodzkiej wytwórni.

Wytwórnia Universal Pictures nabyła prawa na wyłączność, dzięki którym będzie mogła zająć się realizacją filmów na podstawie legendarnej marki LEGO. Producent dotychczasowych czterech filmów kinowych Dan Lin oraz jego firma producencka Rideback nadal będą pracowali przy nowych projektach. Tym razem jednak z firmą Universal Studios Entertainment.

Pierwszy film LEGO® przygoda okazał się zaskakującym sukcesem finansowym oraz artystycznym. Animowana komedia zarobiła na całym świecie 468,1 mln dolarów i zdobyła nominację do Oscara za najlepszą piosenkę oraz nominację do Złotego Globu w kategorii najlepsza animacja. Film doczekał się dwóch spin-offów, z czego jeden opowiadał o postaci Batmana, a drugi bazował na serii "Ninjago". Animacje zarobiły kolejno 312 mln dolarów oraz 123,1 mln dolarów. Następnie Warner Bros. zdecydował się na kontynuację pierwszego filmu. Niestety animacja LEGO® przygoda 2 nie powtórzyła sukcesu pierwszej odsłony. Zdecydowanie gorsze recenzje oraz zarobki 191,3 mln dolarów przy budżecie sięgającym sto milionów dolarów sprawiły, że wytwórnia zdecydowała się na rezygnację z praw do marki LEGO.

Warto przypomnieć, że przed wygaśnięciem praw, Warner Bros. Entertainment zamierzał zrealizować kontynuację LEGO® BATMAN: FILM (film miał trafić do kin w 2022 roku) oraz The Billion Brick Race z Jasonem Segelem na stołku reżysera oraz scenarzysty. Teraz nie wiadomo czy oba projekty dojdą do skutku.