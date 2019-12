Jednym z filmów prezentowanych na przyszłorocznym Sundance Film Festival będzie produkcja zatytułowana Downhill. Dzisiaj pojawił się zwiastun tej intrygująco zapowiadającej się premiery. Musicie go zobaczyć!

Downhill to remake filmu zatytułowanego Turysta z 2014 roku w reżyserii Rubena Östlunda. W nowej wersji zagrają Will Ferrell, Miranda Otto oraz Julia Louis-Dreyfus. Co ciekawe na ekranie pojawi się Kristofer Hivju, który zagrał również w szwedzkim pierwowzorze.

Amerykańskiej rodzinie ledwo udaje się uciec przed lawiną podczas rodzinnych wakacji na nartach w Alpach. Po tej sytuacji małżeństwo zaczyna się ze sobą kłócić, ponieważ są zmuszeni do ponownej oceny swojego życia i tego, co czują do siebie.

Turysta odniósł spory sukces artystyczny. Film otrzymał nominację do nagrody BAFTA oraz Złotego Globu w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. Został okrzyknięty przesz Szwedzką Akademię Filmową najlepszą produkcją ówczesnego roku, a także walczył o Europejskie Nagrody Filmowe. Czy amerykańska wersja odniesie podobne sukcesy?

Downhill ma być prezentowane na Sundance Film Festival 2020 już 26 stycznia. Produkcja do amerykańskich kin wejdzie natomiast 14 lutego 2020 roku. Co sądzicie o zwiastunie?