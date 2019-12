Czasami w najmniej spodziewanym momencie, gdy z jedną ze swych żon jesteś na świetnej drodze do spełnienia, do twoich drzwi puka kilku groźnych zbirów i dopomina się o swoje ćwierć miliona. Szybkie ryglowanie drzwi i próba ocalenia życia – a przynajmniej ręki, którą chce ci złamać jeden z gangsterów. Przestraszona żona (Anna Dereszowska) się dobija, głównemu bohaterowi (Piotr Adamczyk) życie staje przed oczami, ale na szczęście na pomoc przychodzi mu przyjaciel (Adam Woronowicz). Choć Janek zdążył już pogodzić się z myślą, że nie pomoże mu ani żadne MAYDAY, ani żadne S.O.S., to jednak się udało – zyskał na oddanie ćwierci bańki całe 48 godzin. Okazało się też, że prócz jednego problemu – dwóch żon – ma też wiernego przyjaciela.