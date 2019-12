Najnowsze widowisko osadzone w gwiezdnych uniwersum zbiera mieszane uczucia. Mimo wszystko superprodukcja budzi wielkie zainteresowanie, czego dowodem są wyniki finansowe finałowej odsłony sagi Skywalkerów.

W sieci pojawiły się prognozy dotyczące wieczornych pokazów, które odbyły się w czwartek. Gwiezdne wojny: Skywalker Odrodzenie zanotowało znakomity start w amerykańskich kinach i mówi się, że kwota zarobiona tylko w ten jeden dzień będzie oscylowała w granicy 44-48 mln dolarów. Jeśli prognozy zostaną potwierdzone wówczas widowisko nakręcone przez J.J. Abramsa zanotuje trzecie lub czwarte najlepsze otwarcie, jeśli chodzi o takie pokazy.

Na ten moment liderzy prezentują się następująco:

Niestety przyszłość nie maluje się już tak kolorowo. Krytycy nie przyjęli filmu Gwiezdne wojny: Skywalker Odrodzenie tak dobrze, jak poprzednich odsłon, co może odbić się dosyć mocno w okresie świątecznym. Z drugiej strony jest to finałowa odsłona sagi Skywalkerów, co może pomóc produkcji w osiągnięciu dobrego wyniku.

Już teraz mówi się, że Gwiezdne wojny: Skywalker Odrodzenie zarobi na całym świecie w weekend otwarcia nawet 450 mln dolarów.