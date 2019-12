W tym roku film Avengers: Koniec gry dokonał rzeczy wydawać by się mogło niemożliwej. Widowisko Marvela pokonało Avatara i stało się najbardziej dochodowym filmem w historii kinematografii. James Cameron nie zamierza jednak oddawać pozycji lidera bez walki i już zapowiada powrót na tron.

James Cameron nie miał z tym problemów i pogratulował Marvelowi oraz twórcom wielkiego sukcesu, jakim był niewątpliwie finansowym wynik widowiska Avengers: Koniec gry. Legendarny reżyser wierzy jednak, że już niebawem dojdzie do kolejnej zmiany lidera.

W momencie, kiedy do kin będzie wchodziła superprodukcja Avatar 2, powinniśmy spodziewać się wznowienia i kolejnych pokazów pierwszej odsłony widowiska science-fiction. A z racji tego, że różnice pomiędzy filmem Camerona, a dziełem Marvela są niewielkie, powinno dojść do kolejnej zamiany w zestawieniu box office wszech czasów.