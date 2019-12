'Bodyguard zawodowiec 2' trafi do kin w przyszłym roku- data premiery!

Hollywood Reporter poinformował, że kinowa premiera kontynuacji "Bodyguarda zawodowca" o oryginalnym tytule "The Hitman's Wife's Bodyguard" planowana jest na 28 sierpnia 2020 roku!

Za kamerą ponownie stanie Patrick Hughes, a na ekrany powróci świetne trio: Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson i Salma Hayek. Dodatkowo wśród nowych twarzy zobaczymy również Morgana Freemana, Antonio Banderasa, Franka Grillo i Toma Hoppera.

W fabule "The Hitman's Wife's Bodyguard" grany przez Jacksona płatny zabójca Darius Kincaid zatrudni Michaela Bryce’a (Ryan Reynolds) do ochrony swojej małżonki, Sonii (Hayek), która będzie musiała wybrać się na niebezpieczną misję na wybrzeże Amalfi we Włoszech.

"Bodyguard zawodowiec" w 2017 roku zarobił na całym świecie ponad 180 milionów dolarów przy budżecie w wysokości 30 milionów dolarów.