Sieć kin Helios zaprasza do Sylwestrowej zabawy w towarzystwie gwiazd polskiego kina. Helios proponuje dwa zestawy, które pozwolą Wam w iście filmowy sposób wejść w Nowy Rok.

W zestawie pierwszym, udział na ekranach kin Helios zapowiedzieli m.in. Piotr Adamczyk, Anna Dereszowska oraz Weronika Książkiewicz, których zobaczymy w przedpremierowym pokazie filmu Mayday. Po przerwie na noworoczny toast, za świetny nastrój odpowiedzialni będą już Marcin Kowalczyk, Tomasz Włosok i Natalia Szroeder, w filmie Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa. Będzie energicznie, chwilami romantycznie, ale przede wszystkim bardzo zabawnie. Wszystko to oczywiście w niepowtarzalnej kinowej atmosferze. Sylwester w kinie, to naszym zdaniem idealny sposób na przywitanie nowego, 2020 Roku!

O północy toast noworoczny z lampką szampana i poczęstunek!

Start: 31.12.2019. godz. 21.45

W pierwszym zestawie zagrane zostaną:

Jeśli chodzi o zestaw drugi to na początek na ekranach zagoszczą Charlize Theron, Nicole Kidman oraz Margot Robbie w przedpremierowym filmie Gorący temat. Po przerwie na powitanie Nowego Roku, ich miejsce zajmie niesamowita Renée Zellweger w porywającej roli Judy. Gwarantujemy, że nie zabraknie wspaniałych emocji, zabawy i dobrego smaku! W dodatku, to wszystko w niepowtarzalnej kinowej atmosferze. Sylwester w kinie, to naszym zdaniem idealny sposób na przywitanie nowego, 2020 Roku!

O północy toast noworoczny z lampką szampana i poczęstunek!

Start: 31.12.2019. godz. 21.45

W drugim zestawie zagrane zostaną:

