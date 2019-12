Karp, choinka z prezentami, pasterka i Kevin sam w domu – to tylko niektóre, z nieodzownych elementów charakteryzujących święta Bożego Narodzenia. My skupimy się na tym ostatnim, jednak nie będzie to wersja filmu, którą co roku raczą nas w polskiej telewizji. Musicie zobaczyć to sami!

W mijającym roku bardzo popularne stały się przeróbki, w których twarze aktorów i aktorek w znanych filmach oraz serialach były zastępowane innymi. Dzisiaj mamy dla Was jeden z przykładów tego typu twórczości. I to nie byle jaki, ponieważ sytuacja dotyczy właśnie wspomnianego świątecznego klasyka – komedii familijnej Kevin sam w domu.

W sieci można znaleźć przeróbkę filmu, w którym oryginalnie występuje Macaulay Culkin w roli Kevina McCallistera. I chociaż w nowej wersji zachował on swoje ciało, to już jego twarz została zastąpiona przez twarz… Sylvestra Stallone’a. Co więcej – aby polepszyć efekt Kevin przemawia charakterystycznym głosem legendarnego hollywoodzkiego gwiazdora znanego z takich ról jak John Rambo czy Rocky Balboa. Po prostu musicie to zobaczyć.

Jak podoba Wam się Kevin sam w domu w takiej wersji?