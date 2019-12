Rok 2020 będzie niezwykle interesujący z perspektywy fana seriali telewizyjnych. Konkurencja wśród firm produkujących tego typu kontent stale rośnie. W przyszłym roku do gry włączą się kolejni gracze z HBO Max na czele. Oczywiście z każdym miesiącem będziemy poznawać nowe tytuły, które będą debiutowały na antenie oraz serwisach VOD, jednak już dzisiaj możemy przyjrzeć się kilku zapowiedzianym projektom, które wydają się ciekawymi propozycjami.

Prawdopodobnie będzie to jedna z najważniejszych premier serialowych dla wszystkich fanów kultowego cyklu. Nie tylko ze względu na to, iż jest to nowy serial osadzony w świecie "Star Treka", ale również dlatego, że w roli Jeana-Luca Picarda ponownie ujrzymy Patricka Stewarta. Seria ma być luźną kontynuacją Star Trek: Następne pokolenie. Premiera 23 stycznia na CBS All Access.

Tego serialu chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Pierwsza serialowa produkcja Marvel Studios, która trafi do serwisu platformy streamingowej Disney+. W rolach głównych ujrzymy aktorów, którzy mieli okazję sportretować Falcona i Zimowego Żołnierza w widowiskach kinowych, czyli Anthony’ego Mackie’ego i Sebastiana Stana. Fabuła trzymana jest na razie pod kluczem, jednak z pierwszych informacji wynika, że ma to byś typowe "buddy movie" w stylu serii "Zabójcza broń". Premiera zaplanowana jest na jesień 2020 roku.

Ryan Murphy to klasa sama w sobie. Potwierdził to kilkoma sezonami serialu grozy American Horror Story, a także antologiami opartymi na prawdziwych wydarzeniach z serii American Crime Story. W przyszłym roku zaprezentuje nam intrygująco zapowiadający się prequel kultowego filmu Lot nad kukułczym gniazdem.

Co ciekawe główną bohaterką filmu będzie… siostra Mildred Ratched, która przed laty została w wybitny sposób sportretowana przez Louise Fletcher. W nowej wersji zagra ją ulubienica Ryana Murphy’ego, czyli Sarah Paulson.

Ratched będzie pierwszą produkcją powstałą, po tym, jak Murphy podpisał wielomilionową umowę na wyłączność z Netfliksem.

"Ptak dobrego Boga", czyli powieść autorstwa Jamesa McBride’a z 2013 roku doczekała się adaptacji za sprawą telewizji Showtime. Co ciekawe za serię odpowiada Ethan Hawke, który nie tylko jest jej twórcą, ale również producentem oraz odtwórcą jednej z głównych ról. W produkcji The Good Lord Bird palce maczał także Jason Blum, założyciel firmy Blumhouse Productions mającej na swoim koncie takie hitowe cykle, jak "Paranormal Activity", "Sinister" czy "Noc oczyszczenia".

W 1857 roku ważą się losy stanu Kansas, rozdartego między zwolennikami niewolnictwa a jego przeciwnikami. Mały Henry Shackleford zrządzeniem losu zostaje wciągnięty w oko tego cyklonu. Porwany przez znanego abolicjonistę Johna Browna, włączony do jego armii obdartusów i głodomorów walczących z niewolnictwem, próbuje uniknąć śmierci przebrany za dziewczynę.

opis wydawcy: Wydawnictwo Czarne

Premiera 16 lutego na Showtime.

Tokyo Vice opowie historię amerykańskiego dziennikarza (w tej roli Ansel Elgort), który bada sprawę związaną z korupcją w tokijskiej policji. Serial będzie składał się z 10 odcinków. Produkcja ma wystartować w lutym przyszłego roku, w Japonii.

Za serial odpowiadać ma mistrz Michael Mann, a produkcja trafi do oferty platformy streamingowej HBO Max. Oby twórca Gorączki wyrobił się w 2020 roku.

Maniac Cop

Jeden z największych filmowych świrów współczesnego kina, czyli Nicolas Winding Refn ponownie zamierza zaprezentować światu swój serialowy projekt. Duński filmowiec po realizacji Za starzy na śmierć ma teraz zamiar nakręcić nowy serial, który będzie współczesną wersją kultowego filmu Maniakalny glina. Na razie o projekcie wiadomo nie wiele, jednak liczymy na to, że Refn i HBO dadzą radę wyrobić się w 2020 roku.

W zasadzie serial ten można traktować, jako kontynuację serii Młody papież, ale skoro Sorrentino zdecydował się na nowy tytuł.

Akcja kolejnej części rozpoczyna się tuż po wydarzeniach z ostatniego odcinka Młodego papieża, kiedy Lenny Belardo, znany światu jako papież Pius XIII, zapada w śpiączkę. Po niespodziewanym i tajemniczym zwrocie akcji, sekretarzowi stanu Voiello udaje się osadzić na Piotrowym Tronie Sir Johna Brannoxa – uroczego i wyrafinowanego angielskiego arystokratę, który przyjmuje imię Jana Pawła III.

W rolach głównych występują dwukrotnie nominowani do Nagrody Akademii Filmowej aktorzy – Jude Law oraz John Malkovich. Premiera Nowego papieża odbędzie się w HBO GO już 10 stycznia, a emisja w HBO rozpocznie się 14 stycznia. Serial będzie liczył 9 odcinków.

The Stand

James Marsden, Amber Heard, Greg Kinnear, Whoopi Goldberg i Alexander Skarsgard w Randalla Flaga. Właśnie tak prezentuje się obsada aktorska nowej serii na podstawie "Bastionu" Stephena Kinga. Produkcja powstanie dla CBS All Access.

Supernowoczesna broń biologiczna przynosi całkowitą zagładę. Zaczyna się niewinnie od zwykłego przeziębienia. Ktoś kichnął, ktoś umarł i nagle Ziemia staje się masowym grobem. Nieliczni, którzy przetrwali, zagubieni w nowym postapokaliptycznym świecie, zaczynają śnić. Wizje wskazują im drogę, zwiastują pojawienie się wysłanników Dobra i Zła. Każdy musi dokonać wyboru i podążyć własną ścieżką. W Ameryce podzielona ludzkość formułuje dwa obozy wzorowaną na demokracji Wolną Strefę w Kolorado i brutalną dyktaturę w Las Vegas, rządzoną przez psychopatów i kryminalistów, w których epidemia obudziła wszystko, co najgorsze.

opis wydawcy: Wydawnictwo Albatros

Na który serial w 2020 roku czekacie najbardziej?