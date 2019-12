Kevin Spacey nie daje o sobie zapomnieć, pomimo tego, że jego hollywoodzka kariera wydaje się być na razie zakończona. Aktor zamieścił nowe wideo w sieci, w którym znowu wcielił się w postać Franka Underwood znanego z serialu House of Cards.

Jak zapewne doskonale pamiętacie Kevin Spacey w zasadzie zniknął z życia publicznego, po tym, jak na jaw zaczęły wychodzić kontrowersje z jego osobą i oskarżenia dotyczące molestowania seksualnego. Aktor dopiero po wielu miesiącach przerwał milczenie publikując materiał wideo zatytułowany "Let me be Frank". Teraz Spacey zrobił to ponownie.

Z okazji świąt Bożego Narodzenia hollywoodzki gwiazdor zamieścił nowe wideo noszące tytuł "KTWK" – skrót ten można rozszyfrować, jako Kill Them With Kindness, co w wolnym tłumaczeniu oznacza zabić ich swoją życzliwością.

Kevin Spacey pod postacią Franka Underwooda życzy wszystkim ludziom wesołych świat z okazji Bożego Narodzenia, a także odnosi się do swojego bohatera, który został usunięty z serialu House of Cards. Spacey mówi o tym, iż jest śmiertelnie poważny i zamierza w przyszłym roku przekazać swój głos na dobro tego świata. Warto przypomnieć, że w 2020 roku w Stanach Zjednoczonych odbędą się wybory prezydenckie.

Poniżej możecie obejrzeć wspomniany materiał.