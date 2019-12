Platforma Netflix nie zamierza poprzestawać na Ciemnym krysztale oraz Wiedźminie. Włodarze amerykańskiego giganta chcą nadal zajmować się realizacją produkcji fantasy, a na ich celowniku znalazła się popularna franczyza gier wideo "Legend of Zelda".

"Legend of Zelda" to jedna z najpopularniejszych serii gier wideo na całym świecie, w którą mogą pogrywać użytkownicy urządzeń od firmy Nintendo. Historia opowiada o zwykłym chłopcu o imieniu Link, który musi uratować księżniczkę Zeldę i świat Hyrule. Jak się okazuje ta opowieść już niebawem może zostać przeniesiona na mały ekran za sprawą platformy streamingowej Netflix.

Według portalu The Wall Street Journal będzie to kolejna seria fantasy, która będzie jednak różniła się zdecydowanie od Gry o tron stacji HBO czy nawet The Lord of the Rings platformy Amazon. Serial "Legend of Zelda" ma być pozbawiony nadmiernej przemocy oraz krwi i być zdecydowanie bardziej przyjaznym dla dzieci.

Netflix podobno ściśle współpracuje z firmą Nintendo, która z powodzeniem wypuściła ponad 20 gier z serii od czasu premiery w 1987 roku. Aktualnie trwają poszukiwania scenarzysty.