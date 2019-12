Ta wiadomość nie zaskoczy raczej nikogo, a powinna wręcz być przyjęta w sposób całkowicie normalny. Wytwórnia Universal Pictures zdecydowała się wycofać musical Koty z oscarowego wyścigu.

Musical Koty w reżyserii Toma Hoopera miał być jednym z głównych kandydatów do walki o Oscary w 2020 roku. Pierwsze znaki pytania pojawiły się jednak przy oficjalnym zwiastunie, który wzbudził wiele kontrowersji i raczej nie został odebrany najlepiej. Następnie przyszły fatalne recenzje krytyków, które zjechały produkcję od góry do dołu. Ostateczny cios zadali sami widzowie, którzy nie ruszyli tłumnie do kin. Koty, których budżet szacuje się na 100 mln dolarów w weekend otwarcia zarobiły 6,5 mln dolarów.

Teraz wytwórnia Universal Pictures podjęła jedyną słuszną dyskusję i zdecydowała się wyłączyć film Hoopera z walki o przyszłoroczne Oscary. Film nie trafi również na specjalną platformę streamingową dostępną dla członków Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej.

Poniżej przypominamy Wam zwiastun filmu:

"Koty" to jeden z najdłużej wystawianych musicali w historii West Endu i Broadwayu. Przedstawienie zadebiutowało na deskach New London Theatre w 1981 roku, gdzie grano je przez 21 lat. Wielokrotnie nagradzane, otrzymało m.in. nagrodę Oliviera oraz Evening Standard dla najlepszego musicalu. W 1983 roku broadwayowska produkcja otrzymała 7 nagród Tony, w tym dla najlepszego musicalu. Na Broadwayu sztuka święciła triumfy przez 18 lat! Musical wystawiono w ponad 50 krajach, w 19 językach. Szacuje się, że sceniczną wersję obejrzało dotąd ponad 81 milionów ludzi.

Koty do polskich kin zawitają 3 stycznia.