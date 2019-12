To szczęśliwy koniec roku dla wszystkich fanów filmów o Deadpoolu. Odtwórca głównej roli potwierdził prace nad kolejną odsłoną komiksowej serii.

Po tym, jak koncern Walta Disneya przejął wytwórnie 20th Century Fox, nad trzecią częścią przygód Deadpoola pojawiło się sporo znaków zapytania. Od dawna znana jest polityka Domu Myszki Miki odnośnie produkcji z kategorią wiekową R. Od dawna wiemy również, jak wyglądały dwa filmy z Ryanem Reynoldsem, w których założył on kostium Pyskatego Najemnika.

Wygląda, jednak na to, że na razie fani Deadpoola mogą spać nieco spokojniej. Aktor był gwiazdą świątecznego programu "Live With Kelly and Ryan", gdzie powiedział kilka interesujących słów na temat trzeciej części.

Tak, pracujemy aktualnie z całym zespołem. Teraz jesteśmy w Marvel Studios, więc nagle dołączyliśmy do wielkich zawodników. Jest to nieco szalone. Więc tak, pracujemy nad tym.

stwierdził Reynolds

Wygląda na to, że Disney znajdzie sposób na realizację kolejnego (kolejnych?) filmów o Deadpoolu. Wszak mówimy o najbardziej dochodowych produkcjach z kategorią R, przed pojawieniem się Jokera. Teraz tylko czekać na oficjalne potwierdzenie studia.