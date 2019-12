Serial Wiedźmin dzieli widzów. Niektórzy chwalą produkcję platformy Netflix, inni są już nieco mniej zadowolenie z serialowej adaptacji kultowych powieści Andrzeja Sapkowskiego. Pewne jest jedna jedno – o produkcji dużo się mówi i można ją pod tym względem traktować jako sukces.

Wygląda na to, że triumf platformy Netflix – warto odnotować, że Wiedźmin jest jedną z najwyżej ocenianych produkcji amerykańskiego giganta na największym portalu filmowym IMDB.COM, a także jednym z najchętniej oglądanych seriali w Stanach Zjednocznych od czasu premiery – bardzo dobrze podziałał również na twórczość Andrzeja Sapkowskiego.

Jak się okazuje po premierze serialu na Netfliksie polski pisarz jest prawdziwą gwiazdą na amerykańskiej wersji Amazona. Andrzej Sapkowski aktualnie zajmuje zaszczytne pierwsze miejsce w rankingu najczęściej wyszukiwanych autorów serwisu. Wyprzedza między innymi J.K. Rowling, autorkę książek o przygodach Harry’ego Pottera. Jeśli dotychczasowa kariera Sapkowskiego była sukcesem, to jak nazwać to co dzieje się teraz?

A to przecież nie koniec znakomitych doniesień związanych z całym uniwersum "Wiedźmina". Andrzej Sapkowski doszedł do porozumienia z CD Projekt RED w sprawie dalszej współpracy. Dodatkowo platforma Netflix zdecydowała się na zamówienie drugiego sezonu serialu Wiedźmin.

Pod tym linkiem możecie znaleźć pełne zestawienie serwisu Amazon.