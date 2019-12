Pierwszy sezon jednej z największych serialowych premier tego roku dobiegł końca. Walt Disney ogłosił już jednak, że jesienią 2020 roku widzowie ponownie będą mieli okazję oglądać przygody głównego bohatera serii Mandalorian. Oczywiście takie doniesienia sprawiają, że w sieci zaczęto już spekulować na temat nowych odcinków i postaci, które mogą pojawić się na ekranie.

W dalszej części newsa znajdują się spoilery związane z 1. sezonem serialu, dlatego czytasz na własną odpowiedzialność.

Misja tytułowego Mandalorianina dobiegła końca i dostarczył on dziecko potocznie nazwane przez internetową społeczność Baby Yoda, do któregoś z Jedi. Oczywiście teraz należy zadać sobie pytanie czy tą osobą jest Luke Skywalker? Nie jest tajemnicą, że akcja serialu rozgrywa się po wydarzeniach z widowiska Gwiezdne wojny: Część VI – Powrót Jedi, dlatego jest to jedna z możliwości.

W jednym z artykułów dotyczących nowej serii zasugerowano, że zobaczymy postacie z mitologii filmów fabularnych sagi Skywalkerów. Oczywiście pod uwagę należy wziąć fakt, że filmy kinowe, które rozgrywały się w podobnym czasie co serial powstały wiele lat temu, dlatego też aktorzy, którzy wówczas pojawili się na ekranie postarzeli się. W grę wchodzą więc nowe castingi (jak w przypadku filmu o Hanie Solo) lub odmładzanie twarzy przy pomocy efektów specjalnych (nie byłaby to żadna nowość dla LucasFilm i Disneya). Wygląda więc na to, że już niebawem Mandalorian zakorzeni się zdecydowanie mocniej w gwiezdnym uniwersum i zatraci nieco swojego charakteru. No, ale czy nie chcielibyście zobaczyć spotkania młodego Luke’a Skywalkera z Mandalorianinem?

Warto również dodać, że Dave Filoni, który miał okazję być jednym z reżyserów serialu Mandalorian zdementował już plotki, jakoby w 2. sezonie mieli pojawić się Ezra Bridger lub Ahsoka Tano – postacie znane doskonale fanom Star Wars: Rebelianci.