Prezes LucasFilm Kathleen Kennedy stwierdziła, że powrót Imperatora Palpatine’a był planowany od samego początku, co oczywiście wzbudziło niezbyt pozytywne reakcje wśród fanów. Tej decyzji broni jednak współscenarzysta filmu Gwiezdne wojny: Skywalker Odrodzenie, Chris Terrio. Uważa on, że należało tak postąpić, aby znaleźć "większego" antagonistę od Kylo Rena.

Czuliśmy się z tym dobrze od samego początku, kiedy J.J przedstawił Kylo Rena w "Epizodzie VII". W jego środku panowała wojna, został uszkodzony przez coś znacznie większego, przez co dokonywał złych wyborów. J.J. i ja czuliśmy, że musimy znaleźć sposób na jego odkupienie, a to stało się trudne po zakończeniu "Epizodu VIII", ponieważ Snoke’a już nie było. Najgorszym i najbardziej złym facetem w tym momencie był Kylo Ren. Potrzebny był antagonista, z którym mogliby walczyć dobrzy. Wtedy tak naprawdę zaczęliśmy zastanawiać się nad źródłem zła stojącym za tym wszystkim, zaczęliśmy agresywnie realizować ideę, że istnieje stare zło, które nie umarło. Źródłem zła w galaktyce jest ten ciemny duch, który czeka na zemstę i czeka na swój czas. powiedział Terrio

Jak widać ten pomysł spodobał się włodarzom LucasFilm. Zresztą od samego początku rzekomo Kennedy i spółka chcieli, aby powrót Palpatine’a był "mocnym" zakończeniem sagi.