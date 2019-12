Kevin Feige zapowiada nowych bohaterów w filmie ''Doctor Strange in the Multiverse of Madness''

Kevin Feige, który ma obecnie niemalże władzę absolutną nad produkcjami Marvela – nad nim są już tylko włodarze Walta Disneya – zapowiedział, że przy okazji filmu Doctor Strange in the Multiverse of Madness możemy spodziewać się debiutu nowych bohaterów.

W trakcie wydarzenia New York Film Academy Kevin Feige miał okazję porozmawiać z dziennikarzami, którym zdradził kilka ciekawostek na temat przyszłości Kinowego Uniwersum Marvela. Jedna z nich dotyczyło widowiska Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Czasami wybierasz tytułowego bohatera, głównego bohatera lub jakiś zespół, który chcesz zaprezentować na ekranie. Innym razem tworzysz i rozwijasz film pytając: "Kto się w nim pojawi?", "Kto tutaj się dopasuje?". Na przykład w kolejnym filmie o Doktorze Strange’u pojawią się nowe postacie z MCU, które zadebiutują w tym filmie. Nie spodziewasz się lub nie zgadniesz o kogo chodzi, ale znaleźliśmy fajny sposób, aby to zadziałało, ponieważ chcemy zakręcić konkretny rodzaj filmu. Była też postać, z którą zawsze chcieliśmy coś zrobić i pasuje tutaj naprawdę dobrze.

powiedział Feige

Jak myślicie o kim może mówić szef Marvel Studios? Czy chodzi o jakiegoś lub jakichś sprzymierzeńców tytułowego superbohatera, czy może jego przeciwnika? Podzielcie się z nami swoją opinią w komentarzach.