Rok 2019 dobiega końca, a my już wiemy, że był on rekordowy, jeśli chodzi o polskie kina. Liczba kupionych biletów przekroczy liczbę 60 milionów.

Kiniarze nad Wisłą mogą się cieszyć, ponieważ Polacy coraz częściej wybierają kino, jako formę spędzania wolnego czasu. Padł kolejny rekord, jeśli chodzi o sprzedaż biletów w danym roku kalendarzowym. Po raz pierwszy po 1989 roku udało się przekroczyć barierę 60 mln widzów. Dotychczas numerem jeden był… rok ubiegły, w którym do kin poszło 59,7 mln widzów.

Co ciekawe Polacy, podobnie jak reszta świata, najchętniej chodzi na filmy Walta Disneya. Aktualnie na pozycji numer jeden jest Król Lew i raczej wątpliwe, aby druga Kraina lodu 2 dała radę jeszcze strącić go z tronu. W przypadku polskich produkcji widzowie w naszym kraju najchętniej chadzają na filmy Patryka Vegi oraz polskie komedie. Trzeba jednak odnotować bardzo dobry wynik polskiego kandydata do Oscara, czyli Bożego Ciała.

Poniżej pierwsza dziesiątka:

A Wy jak często chodzicie do kina? Ile seansów udało się Wam zaliczyć w mijającym roku?