Jednym z gości popularnego podcastu filmowego "The Rewatchables" był niedawno Quentin Tarantino, który przedstawił listę swoich ulubionych filmów kumpla po fachu – Christophera Nolana. Jego zestawienie jest bardzo ciekawe, dla niektórych osób na pewno też lekko zaskakujące. Co więcej – znajduje się na niej według Tarantino jedno z najlepszych dzieł minionej dekady.

To co wyróżnia odcinek "The Rewatchables" z Quentinem Tarantino to fakt, że dyskusja toczyła się temat całkiem nowego filmu. Zazwyczaj prowadzący i goście dyskutują o starszych filmach, najczęściej są to klasyki kina. Tym razem sprawa dotyczyła Dunkierki.

Reżyser, który aktualnie pracuje nad swoją listą najlepszych filmów minionej dekady zdradził, że Dunkierka piastuje drugie miejsce w owym zestawieniu. Jeszcze do niedawna była ona na siódmym miejscu, jednak po kolejnym seansie zmienił zdanie. Jak się okazuje na lepsze. Quentin Tarantino uważa, że ten film jest niczym symfonia, w której wszystko działa. Docenia także genialną muzykę Hansa Zimmera oraz minimalizm całej opowieści.

Wracając do listy ulubionych filmów Christophera Nolana. Tarantino zdradza, że nie jest wielkim fanem Incepcji, która zazwyczaj w tego typu rankingach plasuje się wysoko. Jego prywatna trójka wygląda tak:

Jak oceniacie wybory Tarantino?