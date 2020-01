Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa w piątek, 3 stycznia, wchodzi do kin w całej Polsce. Seanse kinowe będą także ucztą dla melomanów – w filmie usłyszymy utwory takich twórców, jak: Deep Purple, Jon and Vangelis, Moby, Skunk Anansie, Dżem, Martin Roth, The Ronettes czy Alphaville.

To jest zdecydowanie najdroższy film muzycznie w Polsce i to nie o 50 tys. zł, tylko o 2-3 razy więcej od każdego filmu w historii polskiej kinematografii. Poza 3 drobnymi ilustracjami muzycznymi większość to utwory kupione. W żaden sposób nie porównuję się do wielkich reżyserów, ale w taki sposób tworzyli swoje filmy Scorsese, Tarantino i wielu innych twórców, którzy woleli korzystać z pewnej bazy doświadczeń i konotacji, które są już mocno powiązane z jakimś numerem, po to, żeby za ich pomocą dyskutować z widzem.

mówił reżyser filmu, Maciej Kawulski