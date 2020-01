Open’er Festival to jedno z najważniejszych muzycznych wydarzeń roku w naszym kraju. Jak się okazuje na tegorocznej edycji może dojść do występu nieoczekiwanego gościa. Jest szansa na to, że na festiwalu wystąpi Joey Batey, czyli ekranowy Jaskier znany doskonale wszystkim fanom serialu Wiedźmin.

Jeżeli korzystacie z mediów społecznościowych to zapewne mieliście okazję usłyszeć o humorystycznym wydarzeniu stworzonym przez Imperium Memów. Zostało ono zatytułowane Jaskier na Open’er Festival i z miejsca stało się prawdziwym hitem. Na ten moment zainteresowanych wydarzeniem jest ponad 70 tysięcy użytkowników, co oznacza, że żaden z prawdziwych zespołów i artystów, którzy wystąpią latem w Polsce nie może pochwalić się takim wynikiem.

Osoby odpowiedzialne za wydarzenie postanowiły, więc zwrócić się do organizatora festiwalu i wysłały petycję, aby na scenie na lotnisku Gdynia-Kosakowo pojawił się Jaskier i wykonał utwór zatytułowany "Toss a Coin to Your Witcher".

Wydaje się, że przyjazd Joeya Bateya jest jak najbardziej możliwy. Wydarzenie zostało udostępnione na portalu reddit.com, a więc z pewnością zyska jeszcze na popularności. Dodatkowo ekranowy Jaskier pojawił się na warszawskiej premierze Wiedźmina, a Netflix jest doskonały w promowaniu swoich tytułów, więc ewentualny występ na Open’er Festival otworzyłby nową furtkę. Sami organizatorzy również nie powinni mieć z tym problemu – w ubiegłym roku w wydarzeniu udział brali aktorzy z serialu Stranger Things.

Jak oceniacie ten pomysł?