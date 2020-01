W warszawskim kinie Muranów w dniach 17-23 zostanie zaprezentowana twórczość niemiecka różnych nastrojów, gatunków, by zbliżyć nas do niejednoznacznego wizerunku ich kina.

Niemieckie kino wkracza na ciekawe terytorium. Kiedyś, by wiedzieć co w trawie piszczy, wystarczyło spojrzeć na recenzje krytyków. Dziś nie można już wyrobić sobie opinii na ten temat, czytając opinie z zagranicznych mediów czy listy nagrodzonych na międzynarodowych festiwalach. Filmy, które tam triumfują, nie zawsze cieszą się popularnością w ojczyźnie. Nagrodzony rok temu w Cannes i wyróżniony Złotym Globem W ułamku sekundy Fatiha Akina na ceremonii Niemieckich Nagród Filmowych zdobył tylko jedną statuetkę, ustępując miejsca jednej z „gwiazd” zeszłorocznego Tygodnia Filmu Niemieckiego, 3 dniom w Quiberon Emily Atef. Rok później niemiecki kandydat do Oscara, Obrazy bez autora(jeden z obowiązkowych punktów tegorocznego TFN!) Floriana Henckela von Donnersmarcka, wywalczył tylko jedną nominację. Triumfował za to – na międzynarodowych wydarzeniach niespecjalnie wybijający się – Gundermann Andreasa Dresena.

Wędrujący po Polsce Tydzień Filmu Niemieckiego to, jak co roku, szansa na przyjrzenie się pełnemu spektrum lokalnej sceny filmowej. Bez pomijania ze względu na rodowód, gatunek czy komercyjny charakter. Dla każdego po smakowitym gryzie z szerokiego menu. Błąd systemu zgarnął Srebrnego Niedźwiedzia w Berlinie, a na polskim Transatlantyku wygrał gwarancję kinowej dystrybucji. Wesołe Złote rybki skradły serca niemieckich widzów, a biograficzna komedia Moje dzieciństwo i ja to jeden z wygranych ostatnich Lolas. W „Lottcie w Bauhausie” łączą się, podobnie jak u von Donnersmarcka, biograficzna inspiracja i podróż w przeszłość. Do historii, choć znacznie bliższej – i aktualnie rezonującej z naszym tu i teraz – sięga także Wackersdorf. Na deser, jak zwykle, dokument – tym razem angażujące spojrzenie na historię i fenomen punkowego zespołu Die Toten Hosen.

Źródło: Fragment wstępu Anny Tatarskiej!