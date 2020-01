Ta bajka Was przerazi - nowy zwiastun ''Małgosi i Jasia''

Jeśli myśleliście, że znacie historię Małgosi i Jasia, to po seansie tego filmu zdecydowanie zmienicie tok myślenia. W sieci pojawił się nowy zwiastun horroru zatytułowanego Małgosia i Jaś na podstawie baśni braci Grimm. Tym razem twórcy zdecydowali się opowiedzieć tę klasyczną bajkę w nieco innej konwencji.

Dawno, dawno temu w odległej baśniowej krainie… nic nie przypomina bajki. Wszechobecny głód i brak pracy, zmusza rodzeństwo Małgosię i Jasia do opuszczenia rodzinnego domu w poszukiwaniu lepszego miejsca do życia. Jedyna znana im droga wiedzie przez niekończący się las, który wydaje się pulsować jakimś odwiecznym życiem. Wycieńczone wielodniową wędrówką i nieopuszczającym ich strachem dzieci trafiają wreszcie na ludzkie domostwo. Mieszkająca tu dziwna kobieta oferuje im gościnę i posiłek. Przekraczając próg jej domu, Małgosia i Jaś trafiają do miejsca gorszego niż piekło…

Gwiazdą produkcji jest Sophia Lillis – młoda aktorka, która dała się poznać znakomitymi rolami w dwóch częściach serii grozy "To" na podstawie powieści Stephena Kinga oraz serialu stacji HBO Ostre przedmioty, gdzie zagrała u boku znakomitej Amy Adams.

Małgosia i Jaś trafi do polskich kin 31 stycznia 2020 roku.