W sieci za sprawą platformy Netflix pojawił się właśnie oficjalny zwiastun szóstego sezonu serialu Grace i Frankie. Produkcja ta jest najdłuższym serialem oryginalnym dostępnym w tym serwisie streamingowym.

Grace i Frankie to komediowy serial ukazujący zabawne perypetie dwóch kobiet w starszym wieku, które do tej pory miały poukładane życie. Jednak wywraca się im ono do góry nogami, gdy dowiadują się, że ich mężowie są gejami, a do tego są w sobie zakochani i co gorsza planują ślub. Pozostawione same sobie kobiety zaprzyjaźniają się i razem stawiają czoła niepewnej przyszłości starając się odnaleźć w zupełnej nowej dla siebie sytuacji.

Obecnie produkcja ta czeka na premierę szóstego sezonu, która to odbędzie się już w tym miesiącu. Jednak na tym nie koniec. Netflix złożył już zamówienie na sezon kolejny, który będzie finałowym.

W rolach głównych występują Jane Fonda, Lily Tomlin, Martin Sheen i Sam Waterston.

Premiera nowych epizodów Grace i Frankie już 15 stycznia 2020 roku. Czekacie na kolejne przygody tych dwóch niesamowitych kobiet?