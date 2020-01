Superbohaterski serial Raising Dion od Netflix odnowiony został właśnie na kolejny sezon. W jego produkcję zaangażowany jest Michael B. Jordan, który również występuje w serialu.

Drugi sezon składać ma się z ośmiu odcinków, a jego produkcja rozpocznie się w tym roku. Także nowych epizodów najwcześniej spodziewać możemy się późną jesienią lub zimą.

Fabuła Raising Dion oparta jest na komiksie Dennisa Liu. Samotna matka Nicole stara się ukryć przed światem nadludzkie zdolności jej 7-letniego syna Diona, które chłopak zaczął wykazywać po śmierci swojego ojca. Chce ona ustalić także skąd owe moce się wzięły i to jak zginął jej mąż – Mark. Pomaga jej najlepszy przyjaciel Marka – Pat. Sytuacja komplikuje się coraz bardziej, kiedy chłopcem zaczynają interesować się pewni źli ludzie, planujący wykorzystać go do swoich celów.

W rolach głównych powrócą Alisha Wainwright, Ja'Siah Young, Jason Ritter oraz Jazmyn Simon. Showrunnerem jest Carol Barbee.

Pierwszy sezon w całości dostępny jest na platformie Netflix. Mieliście okazję się już z nim zapoznać? Jak Wam się podobał?