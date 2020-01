Na początku grudnia Walt Disney stał się pierwszą wytwórnią w historii, której filmom udało się zarobić w jednym roku kalendarzowym 10 miliardów dolarów. Finalny wynik jest jednak jeszcze lepszy.

Walt Disney Studios zarobiło globalnie ponad 13,151 mld dolarów w 2019 roku. Tak wielka kwota była możliwa do osiągnięcia dzięki wchłonięciu wytwórni 20th Century Fox (samodzielnie filmy Disneya w ubiegłym roku zgarnęły 11,119 mld dolarów). Z amerykańskich kin pochodzi 4,328 mld dolarów, z kolei rynki zewnętrzne przyniosły 8,823 mld dolarów.

Oczywiście największym hitem wytwórni było widowisko komiksowe wieńczące dotychczasową pracę włożoną w uniwersum Marvela – Avengers: Koniec gry. Superprodukcja z wielkim trudem, ale jednak, prześcignęła Avatara i stała się najlepiej zarabiającym filmem wszech czasów. Ostatecznie film braci Russo zakończył podbój kin z kwotą 2,798 mld dolarów. Oprócz tego Walt Disney wypuścił do kin dwie kontynuację kasowych hitów animowanych – Kraina lodu 2 oraz Toy Story 4.

W dziesiątce najbardziej dochodowych filmów roku siedem należy właśnie do Domu Myszki Miki. Na osiem tytułów, które zarobiły ponad miliard dolarów, aż sześć należy do Walta Disneya. A warto dodać, że Gwiezdne wojny: Skywalker Odrodzenie mają szansę także przekroczyć ową granicę. Poniżej znajdziecie listę dziesięciu najbardziej dochodowych filmów 2019 roku na świecie (wyróżnione tytuły należą właśnie do Disneya).