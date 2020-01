Na światło dzienne zaczynają wychodzić kolejne informacje związane z filmem Gwiezdne wojny: Skywalker Odrodzenie. Najnowsze dotyczą scenariusza, który pierwotnie był tworzony przez Colina Trevorrowa i Derka Connolly’ego.

Pierwotnie to właśnie Colin Trevorrow miał zająć się wyreżyserowaniem finału sagi Skywalkerów. Scenariusz produkcji miał opracować również on, przy współpracy ze wspomnianym we wstępie Derkiem Connolly'm. Ostatecznie panowie mieli nieco inną wizję artystyczną aniżeli włodarze Lucasfilm oraz Walta Disneya i zdecydowali się na rezygnacje z projektu. Pomimo tego w napisach końcowych zdecydowano się umieścić oba nazwiska, co oczywiście rozpoczęło falę spekulacji odnośnie pomysłów owej dwójki przemyconych do filmu Gwiezdne wojny: Skywalker Odrodzenie.

Odpowiedzi na to pytanie udzielił Chris Terrio, który finalnie pracował przy filmie z J.J. Abramsem.

Oboje jesteśmy trochę przesądni, jeśli chodzi o materiały, które kierują nas w nieco inną stronę niż tą, którą naturalnie byśmy wybrali. Dlatego też nie zaczynaliśmy pracy nad poprzednim scenariuszem. Mogą znaleźć się pewne elementy, które użyliśmy i znajdują się w oryginalnym skrypcie, ale nie byliśmy tego świadomi. O takich rzeczach decyduje Gildia. Nie mieliśmy złych relacji z materiałem Colina. Po prostu zaczęliśmy od nowa.

powiedział Terrio

Czyżby Terrio po raz kolejny zaprzeczył słowom, jakoby Palpatine był planowany od początku trylogii? Liczymy na to, że za jakiś czas również Colin Trevorrow uchyli rąbka tajemnicy i powie co nieco na temat swojego pomysłu na gwiezdną sagę.