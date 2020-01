Seanse z cyklu Kultura Dostępna w Kinach Helios to idealna okazja do nadrobienia filmowych zaległości. Szczególnie, że dotyczą one polskich produkcji, z którymi warto się zaznajomić. W niezbyt wygórowanej cenie! Tym razem Helios zaprasza na pokaz jednego z najoryginalniejszych filmów ostatnich lat, które zadebiutowały w naszym kraju. Przed Wami pokazy Mowy ptaków! Kto nie widział to koniecznie musi nadrobić.