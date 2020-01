Jak donosi portal The Hollywood Reporter stacja BBC America odnowiła serial Obsesja Eve na 4. sezon. Włodarze tejże stacji decyzję taką podjęli jeszcze przed premierą sezonu trzeciego. Myślicie, że to dobra decyzja?

Jak moglibyśmy nie mieć ogromnego zaufania do tego serialu? Zdobył on wiele nagród i jest najszybciej rozwijającym się programem w amerykańskiej telewizji od sześciu lat. W sezonie trzecim Suzanne Heathcote zabierze naszych bohaterów do miejsc jeszcze bardziej ekscytujących, pokręconych i zaskakujących niż kiedykolwiek wcześniej. Fani serialu na pewno nie będą rozczarowani. powiedziała Sarah Barnett, prezes AMC