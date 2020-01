Todd Phillips w ostatnim z wywiadów stwierdził, że bardzo by chciał zobaczyć Batmana w wersji Gotham, która została wykreowana i dopieszczona nutką szaleństwa i rozpaczy na potrzeby najnowszego filmu o Jokerze.

Reżyser wyraził się bardzo jasno, że film nie należy do uniwersum DC, ani nie jest w żaden sposób powiązany z poprzednimi filmami i aktorami, którzy mieli możliwość zagrania szalonego klauna. Sugerując się zarazem pomysłem Todda Phillipsa, można bardzo szybko dojść do wniosku, że Batman widziany jego oczami, mógłby przynieść coś nowego i świeżego, tak jak miało to miejsce w przypadku jego antagonisty.

Todd Phillips zaprzeczył również, jakoby nadchodzący Batman Matta Reevesa miałby mieć coś wspólnego z jego Jokerem. Reżyser dodał również :

To piękne Gotham. Chciałbym zobaczyć, jaki Batman mógłby powstać za sprawą takiego miasta. Nie mówię, że to zrobię, ale uważam taką możliwość za bardzo intrygującą.

Jakiego Batmana moglibyśmy się spodziewać w takim mieście ? Wydaje się że bardziej mrocznego i poważnego, niż dotychczas. Jednak możemy jedynie na tą chwile sobie nad tym podumać. Pozostaje czekać na kolejnego Mrocznego Rycerza pod postacią Roberta Pattinsona i zastanawiać się, czy przypadkiem Warner Bros nie dostanie czkawki od tego ciągłego biegania w kółko.