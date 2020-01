Czy Joker ponownie zawita do Gotham ? Czy zobaczymy jeszcze raz Joaquina Phoenixa w słynnym już na cały świat makijażu ? Sprawa od strony materialnej wydaje się być oczywista. Nakład produkcji kosztował 60 milionów, a przyniósł 1 miliard z groszami. Wszystko na papierze wygląda pięknie, lecz rodzi się pytanie, o czym mógłby opowiedzieć Joker 2 ?

Poczekajmy chwile i wróćmy wpierw do początku. 2019 rok przyniósł jak co roku kilka niespodzianek i jedną z nich był sukces klauna z bardzo specyficznym poczuciem humoru, pomimo obawy fanów i niosącej się negatywnej fali reklamy. I jak to z dobrymi niespodziankami bywa, chce się jeszcze więcej. Todd Phillips od czasu premiery filmu nie przestaje być zasypywany pytaniem, kiedy ponownie zobaczymy Jokera. Choć reżyser wierzy w kontynuacje, zadaje również bardzo ważne pytanie :

Jest bardzo prawdopodobne, że kontynuacja powstanie. Rozmawiałem z Joaquinem o tym więcej niż raz. Podczas kręcenia filmu w trzecim lub drugim tygodniu podszedł do mnie i zapytał " Todd, możesz zacząć pracę nad kolejną częścią ? Jest przecież tyle do okrycia". Chciałbym oczywiście pracować nad kolejną częścią, lecz musiałbym podjąć decyzję czego ona miałaby dotyczyć. Pierwsza odsłona dotyczyła traumy z dzieciństwa, braku miłości i utraty empatii. Wszystkie te aspekty stworzyły ten film. Potrzebujemy więc czegoś, co mogłoby temu dorównać.

Teraz gdy od premiery upłynęło już sporo czasu i opinie stały się jednostronnie pozytywne, można rzec, że kontynuacja jest sprawą przesądzoną. Todd Phillips i Joaquin Phoenix ugryźli spory kawałek chleba za pierwszym razem. Miejmy nadzieję, że tylko połowę.