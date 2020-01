Studio 20th Century Fox na kilka dni przed premierą Underwater wydało nowy klip ukazujący fragment niebezpiecznej misji z jaką przyjdzie zmierzyć się członkom pewnej grupy badawczej pracującej aż 11 km pod wodą.

fot. materiały prasowe

Na dnie oceanu pracuje grupa badaczy. Pewnego dnia placówka w której stacjonują zniszczona zostaje przez trzęsienie ziemi. Ci którzy ocaleli muszą jak najszybciej wydostać się na powierzchnię, jednak jak się okazuje, wcale nie będzie to takie proste, bowiem w głębinach czai się nieznane wcześniej zagrożenie, obudzone prawdopodobnie przez niedawny wstrząs. Przerażeni, uwięzieni w głębinie i pozbawieni zapasów tlenu mają do pokonania aż dwie mile, aby zapewnić sobie ratunek. Czy im się to uda?

W rolach głównych Kristen Stewart, gwiazda serii Zmierzch oraz T.J. Miller, Vincent Cassel, John Gallagher Jr. i Jessica Henwick. Za reżyserię i scenariusz Underwater odpowiada William Eubank.

Światowa premiera Underwater już 10 stycznia br. W Polsce ten thriller science fiction z elementami horroru wydany zostanie pod tytułem Głębia strachu i zadebiutuje ostatniego dnia tego miesiąca, tj. 31 stycznia. Czekacie na tę produkcję?