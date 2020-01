Hans Zimmer kompozytorem muzyki do ''Nie czas umierać''

Nie Dan Romer jak pierwotnie zakładano, a Hans Zimmer skomponuje muzykę do nowego filmu o przygodach Agenta Jej Królewskiej Mości.

Legendarny niemiecki kompozytor Hans Zimmer został nowym twórcą muzyki oryginalnej do filmu Nie czas umierać. Zastąpił on na stanowisku Amerykanina Dana Romera, który musiał zrezygnować w powodu różnic artystycznych pomiędzy nim a producentami.

Pomimo tego, że Hans Zimmer jest niezwykle zajętym człowiekiem – w tym roku czeka go praca nad takimi filmami jak Wonder Woman 1984, Top Gun: Maverick i Diuna – zdecydował się podjąć wyzwanie przy filmie o Jamesie Bondzie. Bardo możliwe, że kompozytor będzie potrzebował nieco pomocy, ponieważ premiera Nie czas umierać będzie miała miejsce już w kwietniu. Tym samym nagrania muzyki muszą zostać skończone do połowy lutego.

Mówi się, że Zimmer może do współpracy zaprosić swoich byłych współpracowników takich jak Benjamin Wallfisch (panowie pracowali razem przy filmach Blade Runner 2049 i Ukryte działania) czy Lorne Balfe.

James Bond opuszcza czynną służbę i cieszy się spokojnym życiem na Jamajce. Tymczasem jednak jego stary przyjaciel Felix Leiter z CIA zwraca się do niego o pomoc. Misja uratowania porwanego naukowca okazuje się o wiele bardziej zdradliwa, niż mogłoby się wydawać i naprowadza agenta 007 na ślad tajemniczego złoczyńcy, dysponującego nową, niezwykle niebezpieczną technologią.

Nie czas umierać trafi do kin 3 kwietnia 2020 roku.