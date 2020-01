Podczas 77. dorocznej ceremonii wręczenia nagród Awkwafina zdobyła nagrodę dla najlepszej aktorki w filmie komediowym/musicalowym stając się pierwszą kobietą pochodzenia azjatyckiego, która otrzymała statuetkę w tej kategorii.

Film pt. "Kłamstewko" w reżyserii Lulu Wanga koncentruje się na kobiecie pochodzenia chińsko-amerykańskiego o imieniu Billi, która podróżuje do Chin, by odwiedzić swoją śmiertelnie chorą babcię.

Produkcja pobiła również rekord kasowy w USA pod względem największej liczby kinowych wyświetleń w ubiegłym roku, przejmując ten tytuł od "Avengers: Koniec gry".

Przed chwilą to usłyszałam i to było niesamowite przeżycie. Pojawiło się też inne uczucie, że chce, aby takich momentów było więcej i mam nadzieję, że to dopiero początek! powiedziała za kulisami aktorka

Awkwafina kontynuowała również dyskusję na temat tego, w jaki sposób związała się realnie ze swoją postacią z "Kłamstewka" dodając:

Bardzo dużo nas łączy, jeśli chodzi o mentalność. Wiele dzieci imigrantów w tym kraju tak właśnie robi. Jesteśmy wychowywani, by czuć się Amerykanami, a kiedy wracamy do korzenia, mówi się nam, że już do nich nie należymy. To ciągłe poczucie zagubienia… To zdecydowanie ze mną współgra!