Colin Farrell jako Pingwin w filmie "The Batman". Są zdjęcia z planu!

Colin Farrell zagra gangstera Pingwina w zbliżającym się widowisku The Batman. Wiadomość została potwierdzona przez reżysera, Matta Reevesa.

Informacje na temat angażu Colina Farrella do roli Pingwina od wielu tygodni krążyły po sieci. Nowe zdjęcia zza kulis The Batman potwierdzają, że nie mieliśmy w tym przypadku do czynień z plotkami. Aktor znany z filmów Lobster albo Dumbo wcieli się w przywódcę organizacji przestępczej w Gotham City, znanego pod imieniem Oswald Cobblepot oraz ochrzczonego pseudonimem Pingwin.

W przeciwieństwie do komiksów DC złoczyńca nie będzie karykaturalnie przerysowany jako niski, obleśny łotrzyk z długim nosem. Pingwina w dużym oddaleniu mogliśmy zobaczyć na nieoficjalnych zdjęciach z planu The Batman. Wygląda bardzo… szykownie. Twórcy nie zapomnieli również o ikonicznym atrybucie postaci: parasolu.

Pingwin w filmie The Batman – zdjęcia zza kulis:

Później reżyser Matt Reeves oficjalnie potwierdził angaż aktora:

https://twitter.com/mattreevesLA/status/1214330565803094017

The Batman będzie inny od pozostałych filmów DC.

Matt Reeves podkreśla, że zależy mu na przedstawieniu Mrocznego Rycerza, jakiego dotąd odbiorcy nie widzieli na dużym ekranie. Superbohater w komiksach określany jest mianem najlepszego detektywa na świecie i właśnie wokół tej cechy Batmana reżyser zamierza stworzyć swój film. Widowisko będzie czerpało z gatunku gangsterskiego oraz kina noir. Nie wiadomo, kto zostanie głównym przeciwnikiem Batmana. Dotąd słyszeliśmy pogłoski, że w roli złoczyńców – oprócz Pingwina – może pojawić się Riddler, Firefly, Two-Face albo Szalony Kapelusznik.

Zgodnie z doniesieniami Reeves tworzy zupełnie nowe uniwersum superbohaterskie. The Batman będzie autonomicznym tworem, niezwiązanym z żadnym dotychczasowym filmem DC.

The Batman – obsada nowego filmu DC.

Colin Farrell dołączył do prominentnej obsady aktorskiej, w której skład wchodzą:

Wcześniej w rolę Pingwina wcielili się:

The Batman trafi na ekrany kin 25 czerwca 2021 roku.