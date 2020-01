Gwiazda "Jokera", Joaquin Phoenix, wyszedł na scenę, aby przyjąć swojego Złotego Globa dla najlepszego aktora w kategorii film dramatyczny, a jego przemówienie było pełne przekleństw, ale i szczerej pokory oraz nawet kilku łez. Phoenix rozpoczął przemówienie od poruszenia problemu zmiany klimatu, co było sprzeczne z sugestią gospodarza Złotych Globów, Ricky'ego Gervaisa, aby nie poruszać aktualnych lub politycznych kwestii, a zamiast tego powiedzieć "dziękuję" i zejść ze sceny. Jak widać nikt nie będzie mówić Jokerowi, co ma robić.

Najpierw chciałbym podziękować hollywoodzkiej prasie za uznanie związku między hodowlą zwierząt, a zmianami klimatu. To bardzo odważny ruch, który niesie za sobą potężne przesłanie!(…) Możemy o wiele więcej niż tylko przesyłać nasze życzenia Australii. Udział w wyborach jest ważny, ale czasem musimy wziąć odpowiedzialność za nasze działania. Musimy czasem dokonać zmian i poświęcić coś w naszym własnym życiu. Czy naprawdę musimy latać prywatnymi samolotami do Palm Springs na rozdanie nagród filmowych?

Mowa zainspirowana postacią Jokera była zaśmiecona wulgarnym językiem, co spowodowało, że telewizyjni cenzorzy zbombardowali ją nieprzerwanymi dźwiękami, ale użytkownik Twittera udostępnił nieocenzurowaną wersję w sieci. Phoenix okazał również dużo pokory przed innymi nominowanymi do Złotych Globów, którzy siedzieli wtedy na widowni.

Moi nominowani koledzy! Wszyscy wiemy, że nie ma między nami żadnej p………. konkurencji. To jest coś takiego, co powstaje podczas sprzedaży reklam w programie telewizyjnym. Inspiruję się tobą! Jestem twoim p………. uczniem! Nie mogę uwierzyć w piękną, hipnotyzującą, wyjątkową pracę, którą wszyscy wykonaliście w tym roku. Wiem, że ludzie o tym mówią, ale naprawdę czuję się zaszczycony, że mogę teraz o was wspomnieć. Z niektórymi z was skontaktowałem się osobiście, niektórymi nadal jestem trochę onieśmielony, mimo że dzielimy tego samego agenta. Cześć, Christian. [Christian Bale]