Showrunnerka serialu Lauren Schmidt Hissrich miała okazję odpowiadać na pytania fanów na reddicie. Jedno z nich dotyczyło pojawienia się wątków związanych ze społecznością LGBT, która obecna jest także w książkach autorstwa Andrzeja Sapkowskiego, na których bazuje serial.

Jedną z moich ulubionych rzeczy związanych z książkami jest fakt, iż są one tak przewrotne. I tak, będą one obecne. stwierdziła twórczyni

Schmidt Hissrich obiecała również w rozmowie z portalem Digital Spy, że serial Netflika w kolejnej odsłonie będzie zdecydowanie bardziej intensywny.